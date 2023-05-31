Минобороны Сербии определило красные линии для Белграда

Глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что убийства и депортация сербов косовскими албанцами будут являться красной линией для Белграда с учетом нынешнего обострения на севере Косово. Вучевича цитирует РИА Новости.

"Сербия определила красные линии, когда под угрозой ее жизненные, национальные и государственные интересы. Говорим, не дай Бог, о сценариях, при которых кто-то убивает и изгоняет сербов, устраивает погромы, что происходило 20 или 30 лет назад", — сказал он.

Вучевич отметил, что если такие ситуации произойдут, то это будет сигналом для Белграда, когда Сербия "не может просто говорить и сидеть сложа руки". Глава сербского оборонного ведомства добавил, что ситуация на севере Косово и Метохии несет высокие риски из-за решений Приштины.