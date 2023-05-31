В кабмине ФРГ высказались об ударах ВСУ по территории РФ украинским оружием

С точки зрения международного права удары ВСУ по объектам на территории России оружием украинского производства являются легитимными. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Я дал оценку не собственно атаке [украинских беспилотников на Москву], но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными», - подчеркнул он.

Вместе с тем Хебештрайт обратил внимание на то, что Германия осуществляет поставки своего оружия Киеву для защиты украинской территории. Он напомнил о том, что с таким заявлением ранее выступал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в первой половине дня вторника, 30 мая, украинская сторона совершила атаку беспилотниками по объектам в столице России. В ведомстве уточнили, что Украина задействовала восемь БПЛА самолетного типа. Как стало известно, все беспилотники противника поражены.