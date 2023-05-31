Финляндия обвинила Россию в нарушении Венской конвенции

Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, заморозив в апреле по предписанию Центробанка счета финских дипмиссий, сообщает РБК со ссылкой на посольство Финляндии в РФ. По словам финских властей, дипломаты не получили дополнительных разъяснений по этому вопросу, а также ответа на ноту от 4 мая.

На встрече в Министерстве иностранных дел Российской Федерации посол Хелантеря напомнил о том, что ответ до сих пор не получен. Финляндия считает, что Россия нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, — заявили в дипмиссии.

Там уточнили, что ни власти Финляндии, ни МИД страны не ограничивали предоставление банковских услуг российским представительствам и не замораживали их счета.

О заморозке счетов стало известно 17 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о таких действиях, заявил, что наложенные на счета посольства Финляндии в РФ ограничения являются ответом на недружественные действия Хельсинки.