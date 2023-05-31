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Финляндия обвинила Россию в нарушении Венской конвенции

Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, заморозив в апреле по предписанию Центробанка счета финских дипмиссий, сообщает РБК со ссылкой на посольство Финляндии в РФ. По словам финских властей, дипломаты не получили дополнительных разъяснений по этому вопросу, а также ответа на ноту от 4 мая.

Финляндия обвинила Россию в нарушении Венской конвенции
© globallookpress.com

На встрече в Министерстве иностранных дел Российской Федерации посол Хелантеря напомнил о том, что ответ до сих пор не получен. Финляндия считает, что Россия нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, — заявили в дипмиссии.

Там уточнили, что ни власти Финляндии, ни МИД страны не ограничивали предоставление банковских услуг российским представительствам и не замораживали их счета.

О заморозке счетов стало известно 17 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о таких действиях, заявил, что наложенные на счета посольства Финляндии в РФ ограничения являются ответом на недружественные действия Хельсинки.

30 мая посла Финляндии Антти Хелантерю вызвали в МИД, где ему сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта.

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