Южнокорейская разведка при помощи ИИ определила вес Ким Чен Ына

«Во время публичного мероприятия 16-го числа у Ким Чен Ына был усталый вид: были отчетливо заметны темные круги под глазами. Согласно результатам анализа с помощью искусственного интеллекта, его вес в среднем составляет примерно 140 кг», — заявил Ю Сан Бом, отмечает агентство Yonhap.

По данным южнокорейской разведки, у Ким Чен Ына имеется расстройство сна. К тому же утверждается, что лидер КНДР якобы стал зависим от алкоголя и табака, так как эта продукция ввозится в страну в большом количестве.