Южнокорейская разведка при помощи ИИ определила вес Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка при помощи ИИ определила примерный вес Ким Чен Ына
Депутат от правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Ю Сан Бом обнародовал разведданные о весе лидера КНДР Ким Чен Ына.
Узнать примерный вес политического деятеля удалось благодаря искусственному интеллекту. По информации Национальной разведывательной службы Республики Корея, Ким Чен Ын весит примерно 140 килограммов.
«Во время публичного мероприятия 16-го числа у Ким Чен Ына был усталый вид: были отчетливо заметны темные круги под глазами. Согласно результатам анализа с помощью искусственного интеллекта, его вес в среднем составляет примерно 140 кг», — заявил Ю Сан Бом, отмечает агентство Yonhap.
По данным южнокорейской разведки, у Ким Чен Ына имеется расстройство сна. К тому же утверждается, что лидер КНДР якобы стал зависим от алкоголя и табака, так как эта продукция ввозится в страну в большом количестве.