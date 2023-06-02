Франция и Германия призвали к новым выборам в Косово

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали к проведению новых выборов в нескольких районах Косово на фоне напряженности. Об этом пишет издание Politico.

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Президент Сербии Александр Вучич и президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи встретились с Шольцем и Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии накануне.

По словам президента Франции, Османи и Вучич договорились рассмотреть представленный Францией и Германией план по снижению напряженности в Косово. План включает обязательство Косово провести новые выборы в оспариваемых районах и обязательство Сербии поощрять участие сербов в этих выборах.

Тем временем Шольц призвал обе стороны проявить ответственность.

«Все заинтересованные стороны должны проявить мужество. Каждый должен внести свой вклад, как ответственный политический лидер», — сказал он.

Ожидается, что два лидера проведут консультации и ответят на предложение на следующей неделе, отмечает издание.

Ситуация в Косово обострилась в конце мая. Поводом стало назначение албанцев на посты лидеров четырех муниципалитетов на севере Косово по итогам местных выборов 23 апреля, которые бойкотировало сербское население.

29 мая в ходе столкновений между сербами-демонстрантами и силовыми структурами Косово пострадали 52 серба и не менее 30 служащих миссии НАТО в Косово KFOR, трое из которых получили огнестрельные ранения.

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил в эскалации ситуации «незаконные структуры, организованные Белградом» и заявил, что на улицах севера Косово действуют преступные банды.