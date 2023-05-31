Дуда назвал сумму расходов Польши на поддержку Украины в 2022 году

Власти Польши выделили на поддержку Киева на фоне начала конфликта на Украине около 1,5% ВВП, заявил польский президент Анджей Дуда.

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В интервью издателю The Wall Street Journal и директору Dow Jones Алмару Латуру, опубликованному на сайте лидера республики, он отметил, что речь идет о сумме до $8 млрд.

"Люди отдавали свои квартиры, буквально делились хлебом. Польское государство взяло на себя определенные расходы, мы поддерживали наших предпринимателей, вкладывали деньги. Мы подсчитали, что вся помощь Украине в 2022 году составила около 1,5% нашего ВВП, $7-8 миллиардов", - пояснил Дуда.

Как указал президент Польши, Варшава выделила серьезные средства, не получив помощи со стороны Евросоюза. Он также добавил, что республика приняла около 2-3 млн беженцев из Украины, дав им работу и кров.

"Они работают во всех отраслях, начиная от элементарной работы и заканчивая технологиями высокого качества. Сегодня они влияют на развитие нашей экономики. Они являются важной частью нашего рынка труда, их 2-3 миллиона", - подчеркнул Дуда.