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В Латвии избрали нового президента

Парламент Латвии избрал новым президентом страны действующего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, сообщается на сайте сейма. В голосовании приняли участие 87 депутатов из 100, кандидатуру министра поддержали 52 парламентария, против него проголосовали 35.

В Латвии избрали нового президента
© globallookpress.com

В среду, 31 мая, сейм избрал президентом Эдгарса Ринкевича. <...> В третьем туре выборов кандидатуру Ринкевича поддержали 52 депутата, против — 35 депутатов, — говорится в сообщении.

Ранее Ринкевич, будучи еще главой МИД, на своей странице в Twitter в шутку поздравил Украину с вхождением в состав Европейского союза. Политику пришлось удалить свой первоапрельский пост и извиниться перед украинской общественностью после того, как под его постом появились гневные комментарии украинцев. Он признался, что совершил ошибку, и назвал первоапрельскую шутку «неприемлемой». Многие пользователи украинского сегмента Twitter призвали Ринкевича покинуть пост после этого инцидента.

В Латвии Ринкевич стал первым политиком, который официально заявил, что он гей. В России он известен созданием черных списков, в которые вносил певцов и актеров за их действия и высказывания, «разжигающие межнациональную рознь».

Трибуной для каминг-аута Ринкевич избрал свой официальный Twitter.

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