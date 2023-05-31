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Полицейские продолжат обыски по делу об исчезновении Мадлен Макканн

Сотрудники полиции нашли «соответствующую подсказку» и после трех дней обысков в районе курорта в Португалии, где в 2007 году пропала трехлетняя Мадлен Маккан. Что еще детективы планируют предпринять для поисков ребенка, исчезновение которого потрясло всю Европу, разбирался «Рамблер».

Полицейские продолжат обыски по делу об исчезновении Мадлен Макканн
© globallookpress.com

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели масштабный обыск с привлечением водолазов в районе водохранилища Алгарве, расположенного недалеко от португальского курорта Прайя-да-Луш. Там поздним майским вечером 2007 года бесследно исчезла трехлетняя Мадлен Маккан.

Несколько лет поисков ребенка не дали никаких результатов. Сейчас полиция подозревает в похищении Мадлен Маккан гражданина Германии Кристиана Брюкнера, который отбывает тюремное наказание за изнасилование.

По данным следователей, водохранилище Баррагем-ду-Араде в Алгарве Кристиан Брюкнер назвал «маленьким кусочком рая» и часто там останавливался, пишет The Sun.

Осведомленные источники пояснили, что поводом для обыска стали найденные немецкими следователями фотографии. И была найдена «соответствующая подсказка» во время поисков, после того, как информатор смог сравнить фотографии, на которых Брюкнер находится рядом с водохранилищем.

«Судебно-медицинская экспертиза привела немецких следователей к Баррагему, но есть и другие места, которые появились на фотографиях. Детективы пытаются выяснить, где они находятся и почему Кристиан Б. делах их фото», - пояснил источник.

При этом он отметил, что ведущие дело об исчезновении ребенка немецкие полицейские считают, что первоначальное расследование в Португалии было проведено халатно и намерены лично провести обыски.

«Они считают, что это поможет найти новые улики, которые сумеют продвинуть расследование вперед», - заявил он.

В свою очередь пара из Великобритании рассказала The Mail, что через семь месяцев после исчезновения Мадлен они обнаружили у водохранилища в Португалии причудливую «святыню» в виде уходящих в воду валунов, на одном из которых лежал букет из свежих цветов и фотография девочки.

Удивленные пенсионеры сделали фотографии и отправили их полиции Португалии, однако ответа не получили. Позднее они передали те же фото полиции Германии и были приглашены для дачи показаний. После чего и были развернуты масштабные поиски.

«Дело Мадлен Маккан»: полиция возобновила поиски пропавшей в 2007 году девочки

Ранее было установлено, что в 2007 году Кристиан Брюкнер был на португальском курорте, и его фургон был замечен неподалеку от места, где проживали Макканны и где из спали на первом этаже пропала трехлетняя девочка. На следующий день после исчезновения ребенка он спешно переоформил фургон на чужое имя. Кристиан Брюкнер был осужден за сексуальное насилие в сентябре 2005 года. Однако обвинение в похищении Мадлен ему предъявлено не было.

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