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Мельбурн решил разорвать побратимские связи с Санкт-Петербургом

Городской совет австралийского Мельбурна (штат Виктория) разрывает отношения со своим российским городом-побратимом Санкт-Петербургом. Соответствующее решение было принято в связи с массовыми жалобами и протестами украинцев, сообщает телеканал 9News.

Мельбурн решил разорвать побратимские связи с Санкт-Петербургом
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Отмечается, что власти пришли к этому после того, как в Мельбурне во вторник утром прошла акция украинцев, которая была инициирована из-за их недовольства позицией Мельбурна. Они выступили за то, чтобы городской совет «проявил стойкость и прекратил братские отношения с российским Санкт-Петербургом».

Протестанты возмутились нежеланием городских властей «принять ситуацию на Украине всерьез и поддержать Киев по-настоящему».

Они потребовали официально разорвать соглашение о городах-побратимах, которое действовало с 1989 года.

Ранее Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из России.

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