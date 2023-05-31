Мельбурн решил разорвать побратимские связи с Санкт-Петербургом
Городской совет австралийского Мельбурна (штат Виктория) разрывает отношения со своим российским городом-побратимом Санкт-Петербургом. Соответствующее решение было принято в связи с массовыми жалобами и протестами украинцев, сообщает телеканал 9News.
Отмечается, что власти пришли к этому после того, как в Мельбурне во вторник утром прошла акция украинцев, которая была инициирована из-за их недовольства позицией Мельбурна. Они выступили за то, чтобы городской совет «проявил стойкость и прекратил братские отношения с российским Санкт-Петербургом».
Протестанты возмутились нежеланием городских властей «принять ситуацию на Украине всерьез и поддержать Киев по-настоящему».
Они потребовали официально разорвать соглашение о городах-побратимах, которое действовало с 1989 года.
Ранее Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из России.