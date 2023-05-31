Мельбурн решил разорвать побратимские связи с Санкт-Петербургом

Отмечается, что власти пришли к этому после того, как в Мельбурне во вторник утром прошла акция украинцев, которая была инициирована из-за их недовольства позицией Мельбурна. Они выступили за то, чтобы городской совет «проявил стойкость и прекратил братские отношения с российским Санкт-Петербургом».