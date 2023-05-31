В Латвии дважды не смогли избрать президента

Парламент Латвии дважды не смог избрать президента страны, передает Telegram-канал Baltnews.

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За политика с предпринимательским прошлым Улдиса Пиленса отдали свои голоса 25 депутатов латвийского Сейма, против выступили 62. За главу Министерства иностранных дел (МИД) Эдагара Рикневича выступили 42 человека, против — 45.

Элину Пинто, живущую в Люксембурге, специалиста по государственному управлению, поддержали 10 парламентариев, 77 были против. Так закончился первый тур голосования.

На второй раз за Пиленса проголосовало такое же количество депутатов за и против. Ринкевича поддержали 42 человека, против выступили 45 человек. Пинто же выбыла из голосования.