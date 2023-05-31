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Politico: Грузия тайно сближается с Россией

Власти Грузии хотят тайно сблизиться с Россией. Как сообщает газета Politico, об этом заявил грузинский оппозиционный депутат Георгий Вашадзе.

Politico: Грузия тайно сближается с Россией
© EPA/TACC

По его словам, страна идет на встречу Москве в тайне от населения Грузии, которое привержено евроатлантическому курсу. Вашадзе утверждает, что из-за этого Тбилиси может остаться в одиночестве, поскольку Армения, Кыргызстан и другие страны «охладели» к Москве.

Напомним, что в правительстве Грузии не раз заявляли, что не будут вводить санкции против России, так как ограничения спровоцируют ответ Москвы и ударят по грузинской экономике.

15 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, а также ввел безвизовый режим для грузинских граждан. Это вызвало волну протестов грузинской оппозиции. Глава государства Саломе Зурабишвили даже объявила бойкот Georgian Airways из-за восстановления полетов в Москву.

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