Армия Судана взорвала печатный станок своих противников

Вооруженные силы Судана захватили и взорвали печатный станок, который Силы быстрого реагирования (СБР) использовали для финансирования своих операций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

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В ответ СБР совершили налет на Центробанк. Последствия операции, в том числе удалось ли им завладеть золотым запасом, неизвестны. Представители обеих сторон конфликта не ответили на вопросы. В Twitter-аккаунте Сил быстрого реагирования Хартуме, но не говорится о последствиях нападения.

Столкновения в Судане между армией и СБР начались в апреле. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти — прим. «Ленты.ру») Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).