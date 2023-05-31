В ООН обратились к КНДР после запуска ракеты-носителя с военным спутником

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил проведенный КНДР запуск ракеты-носителя с военным спутником. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

"Генеральный секретарь резко осудил осуществленный КНДР запуск военного спутника. Любой запуск с использованием технологий, применяемых в баллистических ракетах, идет вразрез с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава всемирной организации вновь призвал Пхеньян "прекратить подобные действия и оперативно возобновить диалог для достижения цели устойчивого мира, а также полной и поддающейся контролю денуклеаризации Корейского полуострова".

В КНДР заявили, что при запуске второй ступени ракеты-носителя с военным разведывательным спутником «Манниген-1» возникла внештатная ситуация. О неудаче сообщает агентство ЦТАК.

В частности, запуск спутника провалился из-за нестабильного двигателя ракеты, а также характеристик топлива. «Манниген-1» запустили при помощи ракеты-носителя «Чхоллима-1». При отправлении возникли проблемы, в результате которых летательный аппарат упал в Желтое море. Запуск произошел в 06:27 по местному времени (00:27 по московскому).

«Причиной инцидента считается недостаточная надежность и стабильность новой системы двигателя, внедренной в транспортную ракету-носитель типа "Чхонрима-1", а также нестабильность характеристик использованного топлива. Ученые, инженеры и эксперты выясняют конкретную причину», — заявил представитель Национального агентства космического развития.

В агентстве также обещали устранить выявленные дефекты, чтобы «как можно скорее провести повторный запуск».

Южнокорейские военные пытаются достать и сохранить предполагаемые части ракеты-носителя КНДР. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Республики Корея.

Как уточнили военные, они намерены достать оставшиеся после крушения обломки ракеты. В ВС Южной Кореи рассказали, что в результате «ненормального» полета ракета с военным спутником упала в Желтое море. Она находится в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо.

Пхеньян запустил снаряд, который он называет «космической ракетой-носителем». Из-за инцидента в Сеуле объявили воздушную тревогу и призвали граждан готовиться к эвакуации. Затем власти уточнили, что предупреждение об эвакуации было выпущено ошибочно.

В США считают, что осуществленный КНДР запуск ракеты-носителя может дестабилизировать ситуацию не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и за его пределами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письменное заявление официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Адама Ходжа.

Он заявил, что Вашингтон решительно осуждает Северную Корею за инцидент, связанный с запуском баллистических ракет, так как это вопиющее нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН. Подобная провокация ведет к росту напряженности в регионе и рискует дестабилизировать ситуацию в сфере безопасности.

Представитель СНБ указал, что лидер США Джо Байден и специалисты в сфере национальной безопасности оценивают эту ситуацию вместе с партнерами и союзниками. Он призвал все страны осудить этот запуск и обратился к КНДР с предложением начать переговоры.

«Дверь для демократического взаимодействия не закрыта, но Пхеньян должен незамедлительно прекратить провокационные шаги и вместо этого выбрать взаимодействие», — отметил Ходжа.

Он добавил, что Вашингтон примет все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан США, а также защитить Японию и Южную Корею.

Осуществленный КНДР запуск ракеты-носителя не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников, говорится в заявлении в Индо-Тихоокеанского командования ВС США. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в Вашингтоне, американская сторона проводит оценку в тесной координации с союзниками и партнерами.

«Произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников», — прокомментировали специалисты.

В Пентагоне добавили, что продолжают следить за ситуацией.

«Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается нерушимой», — указали эксперты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил попытку запуска военного разведспутника КНДР.

«Я решительно осуждаю попытку запуска КНДР военного спутника... Это повышает напряжённость и создает серьёзные риски для безопасности в регионе и за его пределами», — цитирует его РИА Новости.

По словам Столтенберга, запуск нарушает резолюции Совбеза ООН. Он призвал Северную Корею прекратить провокации и вернуться к диалогу.

Япония выразила КНДР решительный протест в связи с последним ракетным пуском, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

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«Мы осуждаем подобные действия и направили решительный протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине», — цитирует РИА Новости Мацуно.

Он отметил, что данный пуск был нарушением положений резолюций Совета Безопасности ООН и представлял угрозу для японской безопасности.

Японский военный эксперт, адмирал в отставке Ёдзи Кода считает в целом правдоподобными объяснения КНДР по поводу причин неудачного запуска ракеты-носителя, которая в среду, как объявили в Пхеньяне, не смогла вывести на орбиту первый в стране разведывательный спутник.

"В ракете, как представляется, использовалось жидкое топливо, - сказал эксперт в интервью телеканалу NHK. - Не исключено, что возникло нештатное взаимодействие двух его компонентов - собственно горючего и окислителя. В результате крупного сбоя не удалось запустить в действие вторую ступень, которая не смогла достичь космического пространства и упала в море. Примерно так объясняет случившееся Северная Корея, и это вполне возможно, хотя полностью достоверность утверждений Пхеньяна неизвестна".



"Это серьезная неудача, - считает японский адмирал в отставке, - на карту поставлен престиж руководства Северной Кореи". Эксперт считает крайне вероятным, что в КНДР будет предпринята вторая попытка запуска разведывательного спутника. "Однако его подготовка явно потребует времени", - отметил эксперт.

Пхеньян может осуществить повторный запуск военного спутника до 11 июня. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на офис президента Южной Кореи.

"Существует достаточная вероятность того, что Северная Корея может провести еще один пуск до 11 июня, как заявлялось ранее. Мы держим в голове такую возможность и готовимся", - сказал агентству сотрудник администрации.

В связи с пуском в среду было созвано срочное заседание Совета национальной безопасности при президенте Республики Корея. На нем председательствовал глава управления национальной безопасности президентской администрации Чо Тхэ Ён.

"Члены постоянного комитета подчеркнули, что этот запуск, вне зависимости от того, был ли он успешен, представляет собой нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и серьезную провокацию, которая угрожает миру на Корейском полуострове", - информировали в администрации о результатах совещания.

Президент Юн Сок Ёль получал необходимую информацию в реальном времени сразу после запуска, добавили чиновники.

Ранее в среду КНДР совершила попытку запуска военного спутника, однако признала ее неудачной. Причиной аварии стали неполадки в работе двигателя и нестабильность характеристик топлива.