Тысячи сербов собрались на новые протесты на севере Косово

Тысячи сербов собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово.

Об этом сообщает портал Kosovo online.

Отмечается, что собравшиеся граждане развернули сербский флаг длиной 250 метров.

«Бывший глава представительного органа муниципалитета Звечан Срджан Милосавлевич при раскрытии флага снова призвал граждан к мирному протесту», — говорится в сообщении.

При этом участники протеста повторили требования об отведении спецназа косовской полиции с севера Косово и Метохии.

Ранее сербы провели в Белграде демонстрацию против поддержки Косова.