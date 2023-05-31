В Минобороны Сербии заявили о попытке оккупации севера Косова

В Приштине стремятся к оккупации севера Косова и Метохии, заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.

«Ситуация с безопасностью крайне рискованна из-за односторонних, незаконных, нелегитимных решений администрации Приштины, и прежде всего давайте это назовём своим именем... оккупации севера Косова и Метохии со стороны албанской администрации из Приштины», — цитирует его ТАСС.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Глава государства выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс дополнительно направит 700 военных в частично признанное Косово и сверх этого подготовит ещё один батальон к отправке в случае необходимости.