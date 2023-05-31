В Сербии заявили, что не будут бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии

БЕЛГРАД , 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Сербии не могут игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии и вынуждены будут реагировать на убийства своих сограждан. Об этом в среду заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич в эфире телеканала RTS .

"Речь идет о не дай бог сценариях убийств сербов, физической ликвидации нашего народа косовской полицией, изгнании сербов, погромах, обо всем, что происходило с нами 20 или 30 лет назад. Эти обстоятельства действительно были бы не только "красной тревогой", но и тем моментом, когда Сербия не может просто разговаривать и сидеть сложа руки", - сказал глава оборонного ведомства.