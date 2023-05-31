Санду заявила о надежде на скорое вступление Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что ее страна сможет присоединиться к Евросоюзу к 2030 году вместе с Приднестровьем. Об этом политик заявила в интервью Bloomberg.

По мнению Санду, секрет решения проблемы Приднестровья кроется в проведении экономических реформ и борьбе с коррупцией в Молдавии.

Политик надеется, что это поставит 2,6-миллионную нацию - одну из самых бедных стран Европы - на «четкий путь вступления в ЕС» и покажет людям в Приднестровье, что «пользу их жизни принесут связи с блоком, а не с Россией».

В июне 2022 года Молдавия и Украина получили статус кандидатов на членство в ЕС.

При этом в ЕС отмечали, что переговоры о членстве займут годы или даже десятилетия. Прогресс страны-кандидата на пути к членству будет зависеть от «ее собственных достижений», а также от «способности ЕС принять новых членов».

Позже глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС обсудит начало переговоров о членстве Украины, Молдавии и Грузии на саммите в декабре 2023 года. Каждой из стран перед вступлением в блок требуется провести серию реформ.