В Казахстане из уголовного кодекса планируют исключить статью об оскорблении Назарбаева

Депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана рассматривают поправки в законодательство, которые предполагают исключение из Уголовного кодекса статьи об ответственности за оскорбление первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила в среду журналистам депутат законодательного органа Снежанна Имашева.

"В рамках законопроекта о возврате [незаконно приобретенных] активов есть норма, которая исключает [уголовную ответственность за публичное оскорбление и посягательство на честь и достоинство первого президента, нарушение гарантий неприкосновенности первого президента], - сказала она.

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При этом парламентарий отметила, что поправка носит технический характер и обусловлена тем, что по итогам конституционного референдума в июне 2022 года из основного закона было исключено положение о елбасы (лидер нации) - статусе, который ранее имел Назарбаев. "Статуса елбасы уже не существует, поэтому уголовная ответственность уже не нужна и не будет применяться", - пояснила Имашева.

В свою очередь в министерстве юстиции Казахстана информировали, что "в рамках инициированного депутатами парламента законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов" из Уголовного кодекса планируется исключить статьи 373 и 374, предусматривающие уголовную ответственность за публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента, а также осквернение его изображений, воспрепятствование его законной деятельности, нарушение гарантий неприкосновенности первого президента".

"Данная норма касается только елбасы, о семье там речи нет", - указала Имашева.