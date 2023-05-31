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В ООН отказались раскрывать детали переговоров по зерновой сделке

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация отказалась раскрывать детали обсуждения зерновой сделки.

В ООН отказались раскрывать детали переговоров по зерновой сделке
© РИА Новости

Он отметил, что обсуждение зерновой сделки и эксплуатации аммиакопровода продолжается, передает НСН.

ООН активно работает со всеми сторонами для реализации каждого пункта соглашений, сказал представитель генсека ООН.

Дюжаррик полагает, что предавать огласке детали переговоров пока преждевременно.

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