В ООН отказались раскрывать детали переговоров по зерновой сделке
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация отказалась раскрывать детали обсуждения зерновой сделки.
Он отметил, что обсуждение зерновой сделки и эксплуатации аммиакопровода продолжается, передает НСН.
ООН активно работает со всеми сторонами для реализации каждого пункта соглашений, сказал представитель генсека ООН.
Дюжаррик полагает, что предавать огласке детали переговоров пока преждевременно.