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В Европе указали на тайное сближение Грузии с Россией

Тбилиси втайне от Евросоюза начал сближение с Москвой, заявил оппозиционный депутат Грузии Георгий Вашадзе Politico. По его словам, нынешние власти хотят сократить дистанцию с Москвой, в то время как граждане государства настроены против этого и привержены европейскому курсу.

В Европе указали на тайное сближение Грузии с Россией
© News.ru

Нынешние власти хотят сближения с Россией. <...> Но делают это исподтишка, потому что население против этого и привержено евро-атлантическому курсу, — сказал Вашадзе.

Политик считает, что подобный курс грозит Грузии одиночеством. Вашадзе объяснил это тем, что Армения, Киргизия и другие страны «охладели» к России.

Вместе с тем председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии и депутат от «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе заявил, что Тбилиси не предпринял никаких шагов, чтобы сигнализировать о «каком-либо перекосе в сторону России». Он подчеркнул, что политика Грузии всегда была последовательной.

Ранее глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не стремится дружить с соседями, в частности с Россией. Он подчеркнул, что из-за такой политики она может стать персоной нон грата в собственной стране.

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