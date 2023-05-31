$80.69+0.6386.51+0.61

Кандидат в президенты США начал избирательную кампанию с нападок на Трампа

Кандидат в президенты США, губернатор штата Флорида Рон Десантис, фактически начал свою избирательную кампанию с нападок на соперника от республиканцев, экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Десантис начал избирательную кампанию с нападок на Трампа
© Lenta.ru

Во время выступления на вечернем митинге в штате Айова Десантис редко упоминал бывшего президента, однако после, отвечая на вопросы представителей СМИ, он обрушился на Трампа с критикой по вопросам миграции, политики борьбы с COVID-19 и федеральных расходов.

«К сожалению, он решил сдвинуться влево по некоторым из этих вопросов», — предположил Десантис.

Трамп, лидирующий в республиканской гонке, недавно критиковал действия Десантиса по борьбе с пандемией COVID-19, напоминая, что политик сопротивлялся мандатам на вакцины.

На предвыборном митинге в штате Айова Десантис также раскритиковал долговую сделку и заявил, что она усугубила крен США в сторону банкротства. По мнению политика, сделка грозит США новыми долгами на четыре триллиона долларов в течение двух лет.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий