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Польша нашла выгоду для бюджета в конфликте на Украине

Власти Польши увидели в конфликте на Украине выгоду для сохранения бюджета страны. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Польша нашла выгоду для бюджета в конфликте на Украине
© Zuma/TACC

Издание пишет, что председатель комитета по иностранным делам нижней палаты парламента Польши Радослав Фогель назвал поддержку Киева в текущей ситуации необходимостью для Варшавы. Он подчеркнул, что украинский конфликт — это реальная возможность сдержать, победить Россию за очень маленький процент польского оборонного бюджета, без американского присутствия на земле.

WSJ уточняет, что российская спецоперация сделала границу Польши более уязвимой, так как большая часть северных и восточных границ страны примыкает к Украине, Белоруссии и самой России. Отмечается, что из-за этого Варшава резко увеличила расходы на оборону, чтобы укрепить свои вооруженные силы.

Польша запретит проезд через границу российских грузовиков

29 мая стало известно, что Министерство внутренних дел и администрации Польши с 1 июня решило закрыть движение через польско-белорусскую границу для грузовиков с номерами, зарегистрированными в России и Белоруссии.

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