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Госдеп США назвал причину всплеска напряженности в Косово

Причиной обострения ситуации в Косово стало решение местного правительства взять под контроль здания муниципалитетов на севере края. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он призвал все стороны к немедленной деэскалации. Слова главы американской дипломатии приводит РИА Новости.

Госдеп США назвал причину всплеска напряженности в Косово
© ТАСС

Решение правительства Косово силой получить доступ к муниципальным зданиям привело к резкому и ненужному обострению напряженности, — говорится в заявлении.

Блинкен призвал премьер-министра самопровозглашенного Косово Албина Курти отвести полицейские формирования от зданий и способствовать тому, чтобы избранные мэры осуществляли «переходные обязанности» из «альтернативных локаций».

Он также отметил, что президенту Сербии Александру Вучичу в свою очередь следует снизить уровень готовности вооруженных сил страны и призвать косовских сербов «перестать чинить препятствия KFOR».

По словам Блинкена, сторонам конфликта необходимо вернуться к диалогу о нормализации отношений, который ведется под эгидой Евросоюза.

29 мая тысячи сербов собрались перед зданиями муниципалитетов на севере Косово с требованиями отвода спецназа и отзыва косоварских мэров. Вечером в Звечане произошли столкновения между сербами и натовскими силовиками, которые открыли по протестующим огонь, применили светошумовые гранаты и распылили слезоточивый газ. Пострадали более 50 участников акции.

В свою очередь посол России Александр Боцан-Харченко предположил, что противники политики президента Сербии Александра Вучича пытаются осуществить в Белграде попытки «майданного переворота». Дипломат подчеркнул, что эти попытки являются частью гибридной войны.

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