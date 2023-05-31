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Киев с союзниками планирует мировой саммит, но без России

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о планах провести мировой саммит без участия России, чтобы заручиться поддержкой плана Киева по прекращению конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Киев с союзниками планирует мировой саммит, но без России
© ТАСС

Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква отметил, что при реализации плана Киева руководство Украины не исключает возможность начала переговорного процесса с участием представителя от России.

Как пишет The Wall Street Journal, Ермак заявил о планах Украины и союзников провести саммит мировых лидеров, который не включал бы в себя участие России. Целью такого саммита может стать увеличение поддержки плана Киева по прекращению боевых действий на территории Украины со стороны мировой общественности.

«Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире», — сказал Ермак и добавил, что в данный момент прямые мирные переговоры с Москвой абсолютно исключены.

Глава офиса Владимира Зеленского добавил, что Украина готова говорить со всеми странами и учитывать их мнения, это касается в том числе Бразилии и Китая. The Wall Street Journal отмечает, что последние месяцы Киев предпринял согласованные усилия по взаимодействию с КНР, Индией и Бразилией.

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