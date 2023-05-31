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Венесуэла и Бразилия восстанавливают всестороннее сотрудничество

Бразилия и Венесуэла заключили соглашения, направленные на восстановление всесторонних отношений, прерванных в период правления предыдущей администрации президента Жаира Болсонару. По итогам официального визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Бразилию во вторник "подписаны стратегические соглашения", которые "укрепляют всестороннее сотрудничество и узы дружбы двух стран". Об этом говорится в видео, размещенном в Twitter Мадуро.

Венесуэла и Бразилия восстанавливают всестороннее сотрудничество
© РИА Новости

"Правительства Венесуэлы и Бразилии открывают новую эпоху двухсторонних и дипломатических отношений с новым планом сотрудничества по всем представляющим интерес направлениям, которые укрепляют братские связи <…> и сотрудничество в экономике, торговле, здравоохранении, сельском хозяйстве", - говорится в видео материале. В нем подчеркивается, что подписанные "соглашения позволяют правительствам Южной Америки вести постоянный и откровенный диалог".

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