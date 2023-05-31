Венесуэла и Бразилия восстанавливают всестороннее сотрудничество

Бразилия и Венесуэла заключили соглашения, направленные на восстановление всесторонних отношений, прерванных в период правления предыдущей администрации президента Жаира Болсонару. По итогам официального визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Бразилию во вторник "подписаны стратегические соглашения", которые "укрепляют всестороннее сотрудничество и узы дружбы двух стран". Об этом говорится в видео, размещенном в Twitter Мадуро.