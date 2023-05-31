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В США оценили влияние бюджетной сделки на оказание помощи Украине

Бюджетная сделка властей США с конгрессом не повлияет на оказание помощи Украине и не помешает выделению дополнительных средств на эти цели. Об этом заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, ее слова приводит РИА Новости.

В США оценили влияние бюджетной сделки на оказание помощи Украине
© Pixabay

Таким образом представитель ответила на вопрос журналистов, ожидает ли она, что межпартийные договоренности скажутся на возможностях американской администрации получить дополнительное финансирование для Киева.

Ранее стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена и конгрессмены-республиканцы достигли в субботу, 27 мая, принципиальной договоренности по повышению потолка государственного долга страны.

До этого президент США Джо Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране не осталось камней преткновения.

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