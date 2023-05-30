В Киеве наблюдаются перебои с электричеством и сотовой связью

Перебои с электроснабжением и мобильной связью наблюдаются во вторник в Киеве . Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

"Сегодня в течение дня наблюдается отключение света в разных районах, а также перебои с сотовой связью", - сказали собеседники агентства.

Ранее во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что по всей стране происходили отключения энергии. В компании "Киевские электросети" уточняли, что аварийные отключения произошли в ряде жилых домов в центре столицы. Позднее в компании "Укрэнерго" заявили, что сбой в системе электроснабжения в ряде областей Украины связан с отключением высоковольтных линий, были запущены работы по восстановление электроснабжения, их обещали завершить в ближайшие часы. В компании также сообщили, что начато расследование причин инцидента.