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В Киеве наблюдаются перебои с электричеством и сотовой связью

Перебои с электроснабжением и мобильной связью наблюдаются во вторник в Киеве. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

В Киеве наблюдаются перебои с электричеством и сотовой связью
© РИА Новости

"Сегодня в течение дня наблюдается отключение света в разных районах, а также перебои с сотовой связью", - сказали собеседники агентства.

Ранее во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что по всей стране происходили отключения энергии. В компании "Киевские электросети" уточняли, что аварийные отключения произошли в ряде жилых домов в центре столицы. Позднее в компании "Укрэнерго" заявили, что сбой в системе электроснабжения в ряде областей Украины связан с отключением высоковольтных линий, были запущены работы по восстановление электроснабжения, их обещали завершить в ближайшие часы. В компании также сообщили, что начато расследование причин инцидента.

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