НАТО направит 700 военных в Косово

НАТО направит в Косово дополнительно 700 военных с целью обеспечения безопасности и подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

Генсек отметил, что НАТО примет «все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность всего населения края» и меры, чтобы «у сил альянса в Косово были все силы и возможности для выполнения их мандата».

«НАТО направит дополнительно 700 военных из нашего оперативного резерва в Косово и сверх этого повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы он мог быть отправлен туда в случае необходимости», — сообщил Столтенберг.