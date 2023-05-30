США потребовали от Приштины вывести косовскую полицию с севера Косова и Метохии
США потребовали от властей Приштины вывести косовскую полицию с севера Косова и Метохии. Об этом сообщил посол Соединенных Штатов в непризнанном Косове Джеффри Ховеньер, передает ТАСС.
Он назвал «очень провокационным» присутствие косовской полиции в зданиях, куда «они ворвались».
«Поэтому мы потребовали от правительства Приштины вывести полицию из этих трех муниципальных зданий», — добавил Ховеньер.
По его словам, Вашингтон «не понимает» использования таких методов и использования для выполнения обязанностей данных мест, а не каких-то альтернативных. Посол отметил, что США потребовал от косовского премьера Альбина Курти «срочно предпринять шаги по деэскалации ситуации на севере Косова и Метохии», но тот не ответил на них.
Также Ховеньер заявил, что Приштина не согласовывала с Вашингтоном действия по захвату административных зданий. Он считает, что данное решение «негативно повлияло на репутацию Косова и свело на нет усилия по нормализации отношений между Белградом и Приштиной». Кроме того США потеряли энтузиазм к продвижению Косова на евро-атлантическом пути, подчеркнул посол.