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В Британии заявили о праве Киева наносить удары за пределами своей территории

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, высказал мнение, что Украина имеет право совершать атаки против РФ за пределами своей территории.

В Британии заявили о праве Киева наносить удары за пределами Украины
© globallookpress.com

"Украина имеет легитимное право защищаться. Она имеет легитимное право делать это на своей территории, а также проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу на саму Украину", - утверждал глава британского МИД во вторник в Эстонии в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел республики Маргусом Цахкной.

Минобороны сделало заявление об атаке беспилотников на Москву

При этом Клеверли, выступление которого транслировал телеканал Sky News, заявил, что не будет "спекулировать о характере атаки".

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