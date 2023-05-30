В Британии заявили о праве Киева наносить удары за пределами Украины

"Украина имеет легитимное право защищаться. Она имеет легитимное право делать это на своей территории, а также проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу на саму Украину", - утверждал глава британского МИД во вторник в Эстонии в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел республики Маргусом Цахкной.