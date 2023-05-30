Президент Сербии заявил о стараниях сохранить мир в регионе

Сербский президент Александр Вучич в социальных сетях заявил, что Сербия старается сохранить стабильность в регионе.

© Газета.Ru

Отмечается, что он об этом сказал во время встречи с послом России Александром Боцан-Харченко в свете обострения в Косово и Метохии.

"Я оповестил посла Боцан-Харченко об эскалации насилия и грубой дискриминации сербов в КиМ. Сербия, вопреки грубейшему нарушению всех международных соглашений, будет работать над сохранением мира и стабильности", - сказано в сообщении.

Вучич также добавил, что Белград требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в регионе.

Ранее глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи выступила с обвинениями в адрес президента Сербии Александра Вучича в организации беспорядков, нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов, происшедших на севере края.