Зеленский впервые провел переговоры с президентом Кабо-Верде

Он также отметил, что предложил ему присоединиться к "украинской формуле мира" и обсудил с ним вопрос глобальной продовольственной безопасности.

До этого сообщалось, что Шольц и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе диалога стороны обсудили ряд вопросов, в том числе помощь Киеву от западных государств. Как отмечается, Шольц пообещал Зеленскому продолжение поддержки Германии, проводимой вместе с союзниками государства как в Евросоюзе, так и за его пределами. В пресс-службе кабмина ФРГ добавили, что лидеры обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины, в том числе военные моменты.