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Макрон отчитал премьер-министра Франции Элизабет Борн

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал премьер-министра Элизабет Борн за ее резкие высказывания в адрес крайне правой партии "Национальное объединение". Об этом сообщает Parisien.

Макрон отчитал премьера за слова о крайне правой партии
© Газета.Ru

Источники издания утверждают, что во время заседания совета министров 30 мая Макрон предостерег премьера от использования "моральных суждений", назвав ее высказывания "словами из 1990-х годов".

"Необходимо дискредитировать "Национальное объединение", указывая на основополагающие моменты и на непоследовательности", — цитируют Макрона собеседники издания.

В публикации подчеркивается, что Макрон подразумевал экономическую программу Марин Ле Пен, а также союзы с "нелиберальными" политиками, как премьер-министр Италии Джорджи Мелони, что, по его словам, является "убийственной совокупностью".

Ранее Ле Пен заявила, что правительство Франции превращается в администрацию.

Ле Пен полагает, что действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону и его министрам "больше нечего сказать" перед лицом нынешнего политического кризиса.

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