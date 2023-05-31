«Хуаньцю шибао»: США рискуют обрушить доллар и евро из-за России

«Если они (США и ЕС — прим. URA.RU) расширят рамки санкций против России и попытаются ввести ограничения в отношении некоторых стран, воздержавшихся от принятия мер против Москвы, то негативное влияние на сам Запад усилится. Сегодняшние доллар и евро являются чисто кредитными валютами, больше полагающимися на доверие участников рынка к могуществу страны-эмитента, что подразумевает и ее военную мощь. Когда доверие будет подорвано, доллар и евро могут рухнуть», — написал обозреватель газеты «Хуаньцю шибао». Он подчеркнул, что обрушение валют может быть даже более катастрофическим, чем обрушение британского фунта во время отхода от золотого стандарта.