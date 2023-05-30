Пока вы не уснули: Путин об атаке дронов по Москве и реакция НАТО на протесты в Косово

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Путин прокомментировал атаку беспилотников по Москве

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников по Москве и Подмосковью, назвав это террористической деятельностью. Об этом он сказал в центре «Зотов» на Ходынке. Трансляцию вел официальный Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, Киев выбрал путь попыток запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям.

«Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — подчеркнул он.

Президент также добавил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы сработала удовлетворительно.

НАТО направит в Косово больше военных

НАТО направит дополнительный многонациональный батальон в Косово, целью которого станет поддержка расквартированных на месте сил альянса в самопровозглашенной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование альянса в Неаполе.

Там уточнили, что данное решение было принято на фоне недавних беспорядков и ранения 30 бойцов СДК НАТО. Развертывание оперативных резервных сил проведут на Западных Балканах.

Еще одному батальону отдали приказ о повышенной готовности, чтобы в случае необходимости усилить действующие подразделения.

Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине

Российские вооруженные силы провели групповые бомбардировки центральных командных пунктов ВСУ, которые по приказу западных спецслужб разрабатывали планы террористической деятельности на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что удары были нанесены с воздуха с использованием современного оружия дальнего радиуса действия. Уточняется, что все назначенные объекты поражены.

Также в Минобороны отметили, что на Купянском направлении за последние сутки было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, была пресечена деятельность диверсантов.

Трибуна с людьми обрушилась в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на территории гребного канала обрушилась трибуна. Пострадали семь детей, один человек погиб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел около 16 часов 30 мая на улице Пойменной, на гребном канале «Дон».

В пресс-службе пояснили, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Стало известно об отключении спутниковой навигации в Москве

В Москве сигналы спутниковой навигации отключают после атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, беспилотные аппараты наводятся по спутниковой связи. Автомобилисты и работники столичного такси пожаловались на перебои в работе навигационной системе, отмечает канал.

Утром 30 мая стало известно об атаке беспилотников на Москву, известно о трех поврежденных домах. Взрывы произошли в Новомосковском административном округе, а также на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте.

В Риге снесли памятник Пушкину

В Риге 30 мая демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, находившийся в парке Кронвальда в центре города, и перенесли его на склад. Об этом сообщает Delfi.

Рижское агентство памятников планирует передать Пушкина Союзу художников Латвии. Чиновники достигли с союзом «концептуальной договоренности» о хранении памятника и будущей экспозиции с его участием.

Как отмечает Delfi, в 2009 году Совет по сохранению Рижского исторического центра и Госинспекция по защите памятников культуры не одобрили установку Пушкина в парке Кронвальда. Они порекомендовали выбрать для него другое место. Однако памятник был установлен «в нарушение нормативных актов».

Неопознанные объекты пролетели над самолетом «Победы»

Над самолетом авиакомпании «Победа», вылетавшим из Шереметьево, пролетели два неопознанных объекта. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Около 8.00 самолет вылетел из Москвы в Киров. Когда лайнер был на высоте порядка 900 метров, пилоты заметили два летательных аппарата. По слова членов экипажа, они двигались выше их на 150 метров во встречном направлении.

Стало известно местонахождение драматурга Радзинского

Драматург Эдвард Радзинский уехал из России. Об этом он рассказал Daily Storm.

Сегодня была совершена атака дронов на Москву и Московскую область. Один из БПЛА сбили недалеко от Николиной горы, где жил писатель Эдвард Радзинский. Однако, как оказалось, драматург уже давно там не появлялся, поскольку уехал из страны.

«Я немножко далеко и не в России. Я на Николиной горе не живу — когда-то лет 100 назад снимал дачу. Но меня оттуда попросили через некоторое время, потому что ее продали», — рассказал драматург.

Сборная России не будет проводить июньский сбор

Чемпионат.com

Сборная России по футболу не будет проводить июньский сбор. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Севастиан Терлецкий.

По информации источника, РФС не удалось найти соперника для проведения товарищеского матча в Москве 15 июня после отказа от участия в этой игре сборной Камеруна. Был вариант проведения встречи 20 июня, однако в организации посчитали эту дату неудобной после консультаций со сборной и клубами. Игроки команд РПЛ имели бы недостаточно времени на подготовку к следующему сезону.

Названа стоимость нового китайского кроссовера в России

FAW

Китайская компания FAW назвала цену на флагманскую модель кроссовера Bestune T99. Стоимость автомобиля начинается от 2,95 миллиона рублей, указано на официальном сайте производителя.

Переднеприводный кроссовер оснащен двухлитровым двигателем мощностью 218 лошадиных сил и 340 нанометров крутящего момента. Коробку передач в автомобиль устанавливают только автоматическую.