ЕС организует встречу с главами Армении, Азербайджана, Франции и Германии

По его словам, переговоры пройдут 31 мая во время Европейского политического саммита в Кишиневе.

«Я могу подтвердить, что будет встреча с лидерами Армении и Азербайджана. Завтра будет большая встреча вместе с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Это большое дело для нас, которое мы усердно готовим», — заявил представитель ЕС.