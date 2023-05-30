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ЕС организует встречу с главами Армении, Азербайджана, Франции и Германии

Евросоюз организует встречу с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

ЕС организует встречу с главами Армении, Азербайджана, Франции и Германии
© globallookpress.com

По его словам, переговоры пройдут 31 мая во время Европейского политического саммита в Кишиневе.

«Я могу подтвердить, что будет встреча с лидерами Армении и Азербайджана. Завтра будет большая встреча вместе с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Это большое дело для нас, которое мы усердно готовим», — заявил представитель ЕС.

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