ЕС организует встречу с главами Армении, Азербайджана, Франции и Германии

Евросоюз организует встречу с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
По его словам, переговоры пройдут 31 мая во время Европейского политического саммита в Кишиневе.
«Я могу подтвердить, что будет встреча с лидерами Армении и Азербайджана. Завтра будет большая встреча вместе с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Это большое дело для нас, которое мы усердно готовим», — заявил представитель ЕС.