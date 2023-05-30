Херш назвал полной чушью причастность России к подрыву «Северных потоков»
Американский журналист Сеймур Херш назвал полной чушью версию о причастности России к подрыву «Северных потоков», его слова приводит Neue Zürcher Zeitung.
«Допустим, русские хотят уничтожить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, несколько дней изучают местность и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение - они хотели сказать всему миру: "Это были мы!". Полная чушь», — сказал он.
По его мнению, сообщения о причастности к диверсии команды яхты «Андромеда» также несостоятельны. Журналист объяснил, что 16-метровая яхта не может бросить якорь на глубину 80 метров, высадить с кормы двух водолазов и подрывников в тяжелых костюмах, с газовыми баллонами и большим количеством взрывчатки C4.
При этом никого не интересует, что США устроили взрыв на газопроводах, кроме того, никто не задает вопросов правительству страны, подчеркнул Херш.