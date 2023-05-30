Херш оценил версию о причастности России к подрыву «Северных потоков»

«Допустим, русские хотят уничтожить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, несколько дней изучают местность и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение - они хотели сказать всему миру: "Это были мы!". Полная чушь», — сказал он.