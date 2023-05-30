Стало известно о распределении мест в парламенте Турции

Согласно окончательным итогам выборов, альянс президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил 323 места в парламенте страны. О распределении мест в турецком законодательном органе стало известно ТАСС.

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Согласно окончательным итогам выборов, правящий альянс президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил 323 места в парламенте страны. О распределении мест в турецком законодательном органе стало известно ТАСС из данных, которые обнародовал глава Центризбиркома страны Ахмет Енер.

Чиновник рассказал, что перед окончательным решением были рассмотрены все апелляции.