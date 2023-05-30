Стало известно о распределении мест в парламенте Турции
Согласно окончательным итогам выборов, альянс президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил 323 места в парламенте страны. О распределении мест в турецком законодательном органе стало известно ТАСС.
Согласно окончательным итогам выборов, правящий альянс президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил 323 места в парламенте страны. О распределении мест в турецком законодательном органе стало известно ТАСС из данных, которые обнародовал глава Центризбиркома страны Ахмет Енер.
Чиновник рассказал, что перед окончательным решением были рассмотрены все апелляции.
«Окончательные результаты голосования 14 мая по составу парламента 28-го созыва утверждены комиссией и направлены для публикации в официальную газету», — заявил он.