Оценена вероятность контактов Путина и Зеленского на инаугурации Эрдогана

Специалист отметил, что подобный шаг будет укладываться в логику проводимой Эрдоганом политики. Шлыков напомнил, что турецкий лидер предпринимал активные усилия по налаживанию взаимодействия и запуску мирного процесса между Россией и Украиной. Кроме того, Анкара пыталась поспособствовать диалогу «в треугольнике» Россия-США-Украина.

«Для Эрдогана это возможностью добиться успеха в глобальном масштабе, продемонстрировав виртуозное владение дипломатическим инструментарием на фоне неудач, которые потерпели многие другие страны и знаковые политические фигуры, также пытавшиеся наладить мирный процесс и диалог между конфликтующими сторонами», — подчеркнул Шлыков.

По его словам, подобные усилия предпринимались в том числе президентом Индонезии Джоко Видодо в ходе саммита G20 на Бали, но успеха они не имели. Специалист предположил, что Эрдогану, вероятно, удастся чего-то добиться с опорой на переговорные форматы в рамках зерновой сделки.