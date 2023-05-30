Бывшая помощница Байдена рассказала об усталости американцев от русофобии

Экс-помощница президента США Джо Байдена 56-летняя Тара Рид считает, что американцам надоела «русофобская политика Вашингтона». Писатель также уверена, что об этом свидетельствуют и опросы населения. Ее цитирует РИА Новости.

© Lenta.ru

«В Вашингтоне проводятся демонстрации против войн, люди протестуют против всех тех средств, которые тратятся на оборонный бюджет», — рассказала Рид.

Она также уверена, что из-за сложившейся ситуации американская экономика «находится в состоянии свободного падения».