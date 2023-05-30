Глава МИД Китая встретился с Илоном Маском

Ранее стало известно, что Илон Маск совершил первый за три года визит в Китай. Как сообщило Reuters, частный самолет Маска приземлился в Пекине. Пока до конца не ясно, с кем именно из правительства Китая назначена встреча у бизнесмена, и какие темы они будут обсуждать. В марте текущего года Reuters сообщал о том, что миллиардер намерен посетить Китай ради встречи с премьером Ли Цяном. Китай является вторым крупнейшим рынком для Tesla после США. Сообщалось, что в планах Tesla увеличить выпуск электромобилей на заводе в Шанхае до 450 тыс. единиц в год.