$80.06+0.0985.90-0.02

Глава МИД Китая Цинь Ган встретился с Илоном Маском в Пекине

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с американским предпринимателем Илоном Маском в Пекине. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД КНР, а также приводится фотография со встречи.

Глава МИД Китая встретился с Илоном Маском
© Газета.Ru
  1. «30 мая член Госсовета, министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с генеральным директором компании Tesla Илоном Маском», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Илон Маск совершил первый за три года визит в Китай. Как сообщило Reuters, частный самолет Маска приземлился в Пекине. Пока до конца не ясно, с кем именно из правительства Китая назначена встреча у бизнесмена, и какие темы они будут обсуждать. В марте текущего года Reuters сообщал о том, что миллиардер намерен посетить Китай ради встречи с премьером Ли Цяном. Китай является вторым крупнейшим рынком для Tesla после США. Сообщалось, что в планах Tesla увеличить выпуск электромобилей на заводе в Шанхае до 450 тыс. единиц в год.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий