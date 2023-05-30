На Украине возбудили уголовное дело в связи с возможной госизменой Зеленского

Депутат Верховной Рады Гео Лерос сообщил в Украины открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой главы государства Владимира Зеленского и членов его команды.

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«Карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в Службу безопасности Украины (СБУ), но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование», — заявил он.

По словам политика, президента, а также главу его офиса Андрея Ермака, замглавы офиса Романа Машовца, бывшего главу СБУ Ивана Баканова и бывшего замсекретаря совета нацбезопасности и обороны Руслана Демченко следует допросить «как главных фигурантов назначения агентов ФСБ в СБУ». Они должны дать показания и рассказать, «кто и сколько заплатил им за эти назначения».

Лерос подчеркнул, что не позволит «предателям» избежать ответственности за преступления против украинского народа.

Ранее Лерос обвинил Зеленского и Ермака в крупных хищениях средств из госбюджета при оборонных закупках. Депутат также назвал их «отцами коррупции» в республике.