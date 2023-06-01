Лукашенко рассказал о планах Запада по смене власти в Белоруссии

«Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве и, к сожалению, в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Недавние факты свидетельствуют об этом», — заявил Лукашенко.