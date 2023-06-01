Лукашенко рассказал о планах Запада по смене власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в республике. Об этом он заявил на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, передает БЕЛТА.
«Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве и, к сожалению, в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Недавние факты свидетельствуют об этом», — заявил Лукашенко.
По словам главы государства, Минск уже раскрыл планы Запада и не намерен допустить свержения власти.