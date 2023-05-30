Грузия не будет вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны Европейского союза (ЕС), заявил глава правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По поводу санкций наша позиция остается неизменной: мы не вводим санкции против Российской Федерации», — сказал он на заседании парламента.

Глава правящей партии также раскрыл мотивацию послов ЕС на прошедшей накануне встрече с главой Министерства экономики Грузии.

«Этим демаршем практически от нас потребовали ввести санкции против РФ», — указал Кобахидзе.