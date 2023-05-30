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Литва объявила нежелательными персонами 15 россиян в связи с делом Кара-Мурзы

Литва внесла в список нежелательных в стране лиц 15 представителей российской правоохранительной системы, связанных с делом общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), который был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом во вторник сообщило МВД балтийской республики.

Литва объявила нежелательными персонами 15 россиян в связи с делом Кара-Мурзы
© ТАСС

"На основе закона для этих 15 российских должностных лиц введен 5-летний запрет на въезд в Литву", - указано в заявлении.

"К преследователям Кара-Мурзы должны быть применены международные санкции, они должны быть объявлены персонами нон грата", - утверждается в тексте.

В середине апреля въезд в страну в связи с делом Кара-Мурзы 10 гражданам РФ запретила Латвия.

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