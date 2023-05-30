Литва объявила нежелательными персонами 15 россиян в связи с делом Кара-Мурзы

Литва внесла в список нежелательных в стране лиц 15 представителей российской правоохранительной системы, связанных с делом общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), который был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом во вторник сообщило МВД балтийской республики.