На Украине обвинили в шпионаже двух сотрудников российских министерств

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение в шпионаже сотрудникам Министерства обороны и Министерства экономического развития России . Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram -канале ведомства.

По версии СБУ, сотрудники двух российских ведомств поддерживали связь с жителем Киева, который якобы передавал им разведданные. Россиян обвиняют в шпионаже и совершении уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.