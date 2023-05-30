ЕК пригрозила Польше из-за комиссии по изучению влияния России

Европейский союз (ЕС) изучает решение Варшавы о создании комиссии по изучению влияния России , которая позволит лишать граждан права быть избранными на государственные должности во внесудебном порядке. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс , передает РИА Новости .

«Мы обеспокоены ситуацией в Польше в связи с созданием специальной комиссии, которая может лишить граждан права быть избранными на государственные должности. Это будет возможно сделать простым административным решением без обращения в суд, что вызывает особую озабоченность», — сказал он.