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ЕК пригрозила Польше из-за комиссии по изучению влияния России

Европейский союз (ЕС) изучает решение Варшавы о создании комиссии по изучению влияния России, которая позволит лишать граждан права быть избранными на государственные должности во внесудебном порядке. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает РИА Новости.

ЕК пригрозила Польше из-за комиссии по изучению влияния России
© Lenta.ru

«Мы обеспокоены ситуацией в Польше в связи с созданием специальной комиссии, которая может лишить граждан права быть избранными на государственные должности. Это будет возможно сделать простым административным решением без обращения в суд, что вызывает особую озабоченность», — сказал он.

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