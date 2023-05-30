В Грузии объяснили нежелание действовать в интересах Евросоюза

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что Грузия может присоединиться к санкциям против России только в случае присоединения к ЕС. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на своего корреспондента в Тбилиси.

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Каладзе подчеркнул, что Грузия сейчас - независимое и суверенное государство, которое стремится к европейской интеграции, но не является членом ЕС.

«Когда у нас будет статус, когда станем членами ЕС, конечно же, примем такие решения, которые отвечают общим интересам», - заявил он.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Позже обе страны подтвердили возобновление авиасообщения. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что решение Грузии возобновить полеты «вызывает опасения за ее европейский путь».

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе после этого заявил, что Грузия наказала бы сама себя и свой народ, введя санкции против России. Он привел данные, согласно которым Грузия, введя санкции, получила бы 10-18 процентов экономического спада.