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В Грузии объяснили нежелание действовать в интересах Евросоюза

Грузия будет действовать в собственных интересах до получения членства в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает его слова агентство РИА Новости.

В Грузии объяснили нежелание действовать в интересах Евросоюза
© Lenta.ru

«Грузия еще не является государством-членом Европейского союза. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и к европейской интеграции», — объяснил мэр Тбилиси.

Страна начнет принимать решения, которые «отвечают общим интересам» после получения статуса государства-члена Евросоюза, заявил Калазде, отвечая на замечания журналистов о нежелании Грузии прислушиваться к ЕС.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал стремление Украины в НАТО одной из причин конфликта с Россией, уточнив, что не хотел бы цитировать заявление российского правительства.

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