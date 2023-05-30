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«Разрушительный удар Путина по доллару»

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Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что президент России Владимир Путин и Китай «наносят очередной разрушительный удар по Западу», создавая замену доллару внутри блока БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китая и ЮАР). Журналист отметил, что все больше стран отказываются от американской валюты.

Моррис подчеркнул, что от доллара в международных расчетах также отходят Лаос, Пакистан и Аргентина. Он отметил, что доллар теряет привлекательность на фоне проблем США с госдолгом и торгового дефицита. Ситуация усугубляется тем, что Вашингтон занимает деньги у Китая, тратя их на военно-промышленный комплекс.

При крушении яхты в Италии погибла россиянка и сотрудники спецслужб

Жертвами крушения яхты на итальянском озере Маджоре стали уроженка России и три сотрудника спецслужб, сообщает VareseNews. Причиной крушения стала непогода.

Всего на яхте находились 25 человек, среди погибших - 50-летняя жена шкипера, уроженка РФ, сотрудники итальянских спецслужб, мужчина 62 лет и 53-летняя женщина, а также 53-летний сотрудник службы безопасности Израиля. Остальные 21 человек были спасены, некоторые из них были осмотрены на месте, другие госпитализированы. По данным VareseNews, все пассажиры были членами одной группы друзей, которые отправились на яхте на экскурсию.

Украине грозит принудительная приватизация земель

В 2014 году Украина пришлось согласиться на серию мер жесткой экономии в обмен на пакет помощи в размере 17 миллиардов долларов от Международного валютного фонда (МВФ) и дополнительную помощь на 3,5 миллиарда от Всемирного банка. Эти меры включали сокращение пенсий и зарплат в государственном секторе, реформу общественного водоснабжения и энергоснабжения, приватизацию банков и изменение системы НДС, а также земельную реформу, предусматривающую приватизацию земель, пишет Rebelion.

В течение последних лет долги Украины росли и в июле 2022-го долг ее госсектора составил 60 миллиардов долларов, а украинские частные компании задолжали 68 миллиардов. Огромный и растущий внешний долг Украины предвещает, что восстановление страны будет осуществляться международными финансовыми институтами и иностранными инвесторами. Снятие моратория на продажу украинских сельскохозяйственных земель и создание земельного рынка являлись ключевым требованием западных финансовых институтов с 2014 года. По версии Rebelion, из-за гигантского долга Украине грозит принудительная приватизация земель и «иностранизация природных ресурсов».

Китай отказал США во встрече министров обороны

Китай отклонил просьбу США о встрече министров обороны двух стран, сообщает Bloomberg. Это стало последним ударом Пекина по усилиям администрации президента США Джо Байдена, стремящейся восстановить связи с ключевыми должностными лицами Китая.

Агентство выяснило, что в мае США предложили Китаю провести встречу американского министра обороны Ллойда Остина и главы Минобороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре во время диалога Шангри-Ла, важного собрания по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что перед проведением любых переговоров необходимо создать благоприятные условия. Он подчеркнул, что введение США различных ограничений ставит под сомнение искренность стремления к встрече.

«Русская победа Эрдогана»

С победой президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах Турция переходит «от нелиберальной демократии к автократии в российском стиле», пишет Foreign Affairs. Эрдоган находится у руля Турции с 2003 года, сначала в качестве премьера, а затем, с 2014 года, в качестве президента. Его новая победа дает ему еще один пятилетний президентский срок. Вкупе с результатами парламентских выборов 14 мая, которые дали проэрдогановским партиям солидное большинствое, победа «почти возвеличивает Эрдогана в качестве безусловного султана Турции», подчеркивает издание.